Der 1990 gegründete Verein feierte am Sonnabend in Dröbel seinen 35. Geburtstag mit einem Fest. Wie sich das Engagement für behinderte Menschen über die Jahrzehnte entwickelt und verändert hat.

Lebenshilfe Bernburg: 35 Jahre mit Mut, Ideen und Herzblut für echte Teilhabe am Leben

„AnTon", die Band der Lebenshilfe Bernburg, eröffnete am Samstagvormittag das Fest zum 35. Geburtstag des Vereins.

Bernburg/MZ. - Mit einem Fest hat die Lebenshilfe Bernburg am Sonnabend das 35-jährige Bestehen des Vereins begangen. Zahlreiche Mitglieder, Angehörige und Kooperationspartner waren der Einladung gefolgt, gemeinsam mit den 750 begleiteten Menschen mit Beeinträchtigungen und den 130 Mitarbeitern einen schönen Tag am Hauptstandort im Stadtteil Dröbel zu verbringen.