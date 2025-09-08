Der Kreisfeuerwehrverband Altkreis Quedlinburg hat zum Wettbewerb der Kinder- und Jugendfeuerwehren eingeladen. Es machten insgesamt 31 Teams mit, manche auch aus anderen Landkreisen. Wer gewann den Harzcup 2025?

Künftige Brandbekämpfer zeigen den Löschangriff – mit und ohne Wasser

Schläuche sind Teil vieler Aufgaben bei den Wettkämpfen der Kinder- und Jugendfeuerwehr.

Badeborn/MZ/son. - Zusammen 31 Teams von Kinder- und von Jugendfeuerwehren haben an den Wettkämpfen des Kreisfeuerwehrverbandes Altkreis Quedlinburg auf dem Sportplatz in Badeborn teilgenommen. Bei den elf Kinder-Mannschaften (bis 10 Jahre) hat Ermsleben II gewonnen. Wobei: „Den Kindern geht es nichts ums Gewinnen, sondern ums Dabeisein“, sagt Jugendwartin Dorothea Fabian. Urkunden und Anstecknadeln gab es für Kleinen – begehrter seien aber die Cola-Lollis gewesen.