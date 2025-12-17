Vom Ausheben von Fundamentgruben bis zur strategischen Planung im Aufsichtsrat: Horst Reckziegel hat die Entwicklung der Wohnungsgenossenschaft Quedlinburg mitgeprägt. Nach Jahrzehnten voller Einsatz verabschiedet er sich – und erhält eine besondere Auszeichnung.

Ein Leben für die Wohnungsgenossenschaft in Quedlinburg: Abschied nach 35 Jahren im Aufsichtsrat

Matthias Kuplich, Verbandsdirektor des Verbandes der Wohnungsgenossenschaften Sachsen-Anhalt, verleiht Horst Reckziegel für dessen langjähriges Engagement für die Wohnungsgenossenschaft Quedlinburg die Silberne Ehrennadel des Verbandes.

Quedlinburg/MZ. - Um zu DDR-Zeiten in den 1960er Jahren eine Wohnung zu bekommen, habe man verheiratet sein müssen oder Mitglied einer Wohnungsgenossenschaft, sagt Horst Reckziegel und fügt hinzu: „Ich habe beide Möglichkeiten gewählt.“ In den 66 Jahren, in denen er Mitglied erst der Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft, später der Wohnungsgenossenschaft Quedlinburg gewesen ist, hat er sich vielfältig engagiert – und ist dafür nun besonders geehrt worden.