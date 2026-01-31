Eduard Prinz von Anhalt macht seine älteste Tochter Julia Katharina zu seiner Nachfolgerin, mit ihr wird erstmals eine Frau Oberhaupt des Hauses Anhalt-Askanien. Im MZ-Interview spricht er über die Hintergründe und wie sich das Verhältnis zu seinem Geburtsort Ballenstedt nach dem frostigen Empfang zur Wendezeit gewandelt hat.

Ballenstedt/MZ. - Eduard Prinz von Anhalt hat seine älteste Tochter Julia Katharina zu seiner Nachfolgerin erklärt. Welche Erwartungen verknüpft er damit? Im MZ-Interview spricht der 84-jährige Chef des Hauses Anhalt-Askanien darüber und erklärt, welche Bedeutung seine Geburtsstadt Ballenstedt für die Familie hat und welche Hoffnung er mit der gerade laufenden Neugestaltung der Askanier-Ausstellung im Schloss Ballenstedt verbindet, wo er seine ersten Lebensjahre verbracht hat.