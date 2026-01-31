In der Dessauer Innenstadt hat am Freitagabend, 30. Januar, eine Schneeballschlacht zu einem Polizeieinsatz geführt.

Polizeieinsatz nach Schneeballschlacht in Dessau - 30-jähriger Mann wird am Ohr verletzt

In Dessau hat sich der Winter breit gemacht. Mit allen Nebenwirkungen.

Nach Angaben der Polizei war es gegen 19.45 Uhr im Bereich Kavalierstraße und Rathaus-Center zu mehreren Schneeballwürfen in Richtung einer Personengruppe gekommen, die aus vier Personen bestand. Diese wurden von einer ihnen unbekannten Personengruppe mit Schneebällen unvermittelt attackiert und erhielten mehrere Treffer von Schneebällen im Kopfbereich.

Drei der betroffenen Personen blieben unverletzt. Ein 30-jähriger Geschädigter erlitt Schmerzen am Ohr. Eine medizinische Behandlung wurde durch ihn jedoch abgelehnt. Die werfende Personengruppe konnte im Nahbereich nicht mehr festgestellt werden.