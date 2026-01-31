Der Heimatverein Ziebigk öffnet dieses Jahr wieder regelmäßig seinen Info-Punkt. Was dort auf Besucher wartet und wie die Vereinsarbeit unterstützt werden kann.

Mit Elan ins neue Jahr - Was sich der Heimatverein Ziebigk für 2026 alles vorgenommen hat

Steffi Schulze und Harald Fischer im Info-Punkt des Heimatvereins Ziebigk am historischen Modell der Kornhausstraße.

Dessau/MZ. - Der Heimatverein Ziebigk setzt die im vergangenen Jahr begonnenen regelmäßigen Öffnungen seines Info-Punkts in der Grundschule Ziebigk auch 2026 fort. „Wir wollen der Ziebigker Bevölkerung einen regelmäßigen Ort zum Austausch und ungezwungenem Gespräch bieten, gern auch bei einer Tasse Kaffee“, teilt die Vereinsvorsitzende Steffi Schulze mit.