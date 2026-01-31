Bei einem Tag der offenen Tür hat der Ascherslebener Wema-Standort Interessenten Einblicke in die Möglichkeiten an der Berufsschule gegeben – in Info-Vorträgen, aber auch ganz praktisch.

Von Handwerk bis Soziales: Wema gibt in Aschersleben Einblick in berufliche Chancen

Die angehenden Erzieherinnen Caroline Künne (vorn links) und Jule Spangenberg (vorn rechts) helfen bei der Zubereitung von Speisen in der Lehrküche. Beide haben sich an der Wema zuvor zu Sozialassistenten ausbilden lassen.

Aschersleben/MZ - Der Duft, der aus der Lehrküche der Berufsbildenden Schulen des Salzlandkreises Wema strömt, ist schon von Weitem zu riechen. Angehende Erzieher und Sozialassistenten bereiten hier Mini-Burger und Bruschetta, Kartoffelsalat, Kaiserschmarrn und Mousse au Chocolat zu. Beim Tag der offenen Tür, zu dem die Wema am Donnerstag geladen hat, können sich Helfer und Besucher hier stärken.