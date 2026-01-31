Tag der offenen Tür in der Berufsschule Von Handwerk bis Soziales: Wema gibt in Aschersleben Einblick in berufliche Chancen
Bei einem Tag der offenen Tür hat der Ascherslebener Wema-Standort Interessenten Einblicke in die Möglichkeiten an der Berufsschule gegeben – in Info-Vorträgen, aber auch ganz praktisch.
Aschersleben/MZ - Der Duft, der aus der Lehrküche der Berufsbildenden Schulen des Salzlandkreises Wema strömt, ist schon von Weitem zu riechen. Angehende Erzieher und Sozialassistenten bereiten hier Mini-Burger und Bruschetta, Kartoffelsalat, Kaiserschmarrn und Mousse au Chocolat zu. Beim Tag der offenen Tür, zu dem die Wema am Donnerstag geladen hat, können sich Helfer und Besucher hier stärken.