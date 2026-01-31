Ein geplantes Gespräch mit dem Betriebsrat von Domo in Leuna platzt, doch Grünen-Politiker informieren sich in einem Hintergrundgespräch. Derweil betont der Betriebsratsvorsitzende die Belastung der Beschäftigten am Rande einer anderen Veranstaltung.

Leuna/MZ. - Eigentlich sollten der Betriebsrat und die Beschäftigten von Domo in Leuna an diesem Tag in den Vordergrund rücken. Die Grünen-Bundesvorsitzende Franziska Brantner wollte am Donnerstag mit Michael Kellner, Fachsprecher für Wirtschaft und Energie der Grünen, und der Grünen-Landesvorsitzenden in Sachsen-Anhalt, Susan Sziborra-Seidlitz, das insolvente Unternehmen Domo am Chemiestandort besuchen. Der Termin mit dem Betriebsrat platzte, doch ein Gespräch im Anschluss mit Infra-Leuna-Chef Christof Günther und Vertretern von Domo fand noch statt.