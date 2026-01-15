Scharfe Kritik an belgischen Eigentümern Insolventer Chemiekonzern: Domo-Rettung kostet Sachsen-Anhalt (erstmal) Millionen

Sachsen-Anhalt hat beim insolventen Kunststoffhersteller Domo in Leuna den Weiterbetrieb angeordnet. Wirtschaftsminister Sven Schulze erklärt, was bringen soll. Das Land äußert sich auch zu Kosten und Exit-Optionen für die teure Zwischenlösung.