  4. Polizei ermittelt nach Vandalismus-Serie: Rätselhafte Nachtaktion in Quedlinburg: Unbekannte kippen vier Autos um

Vier Autos, eine Nacht, viele Fragen: Unbekannte kippen in Quedlinburg Kleinwagen auf die Seite. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

Von Holger Manigk 31.01.2026, 14:45
Einer der Kleinwagen, die mitten in der Nacht in Quedlinburg auf die Seite gedreht wurden.
Quedlinburg/MZ. - Böser Streich? Die Polizei ermittelt zu einer merkwürdigen Serie von Sachbeschädigungen in Quedlinburg: Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag, 31. Januar in zwei benachbarten Wohngebieten der Welterbestadt mehrere Kleinwagen auf die Seite gekippt.