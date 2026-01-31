Polizei ermittelt nach Vandalismus-Serie Rätselhafte Nachtaktion in Quedlinburg: Unbekannte kippen vier Autos um
Vier Autos, eine Nacht, viele Fragen: Unbekannte kippen in Quedlinburg Kleinwagen auf die Seite. Die Polizei steht vor einem Rätsel.
31.01.2026, 14:45
Quedlinburg/MZ. - Böser Streich? Die Polizei ermittelt zu einer merkwürdigen Serie von Sachbeschädigungen in Quedlinburg: Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag, 31. Januar in zwei benachbarten Wohngebieten der Welterbestadt mehrere Kleinwagen auf die Seite gekippt.