Der Übergabetermin für den in Quedlinburg entstehenden Denkmal-Brunnen „Friedliche Revolution 1989 - 1990 Deutsche Einheit“ steht jetzt fest. Welche beeindruckende Spendenbilanz es bereits gibt.

Quedlinburg/MZ. - Sie gehört aus Sicht von Quedlinburgs Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) wie beispielsweise die Eröffnung auf dem Stiftsberg und die der Stadtbibliothek zu den Höhepunkten 2026 in der Welterbestadt: die Übergabe des Denkmal-Brunnens „Friedliche Revolution 1989 – 1990 Deutsche Einheit“. Zuvor zwischen dem 30. Juni und dem 30. September in Aussicht gestellt, gibt es dafür nun einen konkreten Termin.