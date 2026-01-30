weather bedeckt
  4. Neuer Erinnerungsort: Denkmal-Brunnen in Quedlinburg: Übergabe an Tag mit historischer Bedeutung

Der Übergabetermin für den in Quedlinburg entstehenden Denkmal-Brunnen „Friedliche Revolution 1989 - 1990 Deutsche Einheit“ steht jetzt fest. Welche beeindruckende Spendenbilanz es bereits gibt.

Von Petra Korn 30.01.2026, 15:08
Aktuell ist Winterpause auf der Baustelle für den Denkmal-Brunnen in Quedlinburg. Der Termin, wann er übergeben werden soll, steht jetzt fest. Foto: Korn

Quedlinburg/MZ. - Sie gehört aus Sicht von Quedlinburgs Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) wie beispielsweise die Eröffnung auf dem Stiftsberg und die der Stadtbibliothek zu den Höhepunkten 2026 in der Welterbestadt: die Übergabe des Denkmal-Brunnens „Friedliche Revolution 1989 – 1990 Deutsche Einheit“. Zuvor zwischen dem 30. Juni und dem 30. September in Aussicht gestellt, gibt es dafür nun einen konkreten Termin.