Neudorf/MZ. - Es ist ein wenig ungewöhnlich, dass man Manfred und Renate Baar an einem Wochenende auf dem Campingplatz antrifft. Am liebsten sind sie unter der Woche hier, am Birnbaumteich bei Neudorf. Da ist es ruhiger. Jetzt, da sie Rentner sind, können sie an- und abreisen, wann sie wollen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.