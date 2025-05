Zu Ostern wurde die Saison am Birnbaumteich bei Neudorf eröffnet – und mit ihr die Gaststätte. Wie der Start verlief und was in den kommenden Monaten geplant ist.

Harzgerode/MZ. - Die Campingsaison am Birnbaumteich in Neudorf ist dabei, Fahrt aufzunehmen. „Ostern war schön – der Saisonstart. Und die Eröffnung der Gaststätte hat dazu beigetragen, dass mehr Besucher kommen“, sagt Jana Maksimcev, die den Campingplatz zusammen mit Katja Andersch und Christine Schlisio-Malek führt. Es ist ihre dritte Saison. Und seit diesem Jahr wird die Gaststätte am Teich von der Ferienpark Birnbaumteich GmbH betrieben. Das Team habe sich eingegroovt, „die Gäste sagen, dass es schmeckt und das Preis-Leistungsverhältnis passt“, sagt sie, „und es kommen viele Tischreservierungen rein“. Auch die Camper haben schon gut reserviert: Jetzt, über das lange Wochenende zu Himmelfahrt, wie auch zu Pfingsten „sind wir sogar ausgebucht“, so Maksimcev. Dafür „waren die verregneten Wochenenden eher mau“.