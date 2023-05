Flugzeuge im Harz Darüber staunen tausende Besucher beim Flugplatzfest in Ballenstedt

Wer schon immer mal in eine Transall steigen wollte, hatte am Himmelfahrtstag Gelegenheit dazu in Ballenstedt. Kunstflüge und ein ganz besonderes Flugzeug sorgen für Begeisterung.