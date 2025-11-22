Die fast 100 Jahre alte Schafbrücke in Quedlinburg soll über den „Investitionsbooster“, das Sondervermögen des Bundes, saniert werden. Doch die Stadt stellt schon jetzt Geld bereit.

Brücke soll mit Millionen vom Bund saniert werden – Quedlinburg nimmt schon jetzt Geld in die Hand

Die Schafbrücke in Quedlinburg soll saniert werden.

Quedlinburg/MZ. - Sie steht auf der Liste der Bauprojekte, die in Quedlinburg mit Geld aus dem Sondervermögen des Bundes umgesetzt werden sollen: die Sanierung der denkmalgeschützten, fast 100 Jahren alten Schafbrücke. Aber schon jetzt macht die Stadt Geld für die 1926 errichtete Brücke über die Bode locker.