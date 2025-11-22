Im Muldestausee-Ort Schlaitz soll der alte Sportplatz in ganz anderer Form aufblühen. Für den Bau einer Freizeitanlage gibt es eine halbe Million Euro Fördergeld, aber auch eine ganz große Hürde.

Schlaitz/MZ. - Sie soll ein Aushängeschild für Sport und Freizeit in der Gemeinde Muldestausee sein und auf ihre ganz eigene Art Generationen zusammenführen. Vor allen Dingen ist sie ein Gemeinschaftsobjekt. Die Freizeitanlage soll auf dem alten Sportplatzareal in Schlaitz einstehen. Jetzt hat das Vorhaben eine weitere wichtige Hürde genommen. Das hat Muldestausee-Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos) bestätigt.