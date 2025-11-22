Der Dessauer Tino Weinhardt arbeitet seit drei Jahrzehnten mit Musikern wie Vincent Weiss oder Alphaville zusammen. Wie es dazu kam. Worauf es kommt.

Mit Licht Geschichten erzählen - Wie ein Dessauer die Band „Alphaville“ auf der Bühne in Szene setzt

Lichtdesigner Tino Weinhardt aus Dessau macht seit vielen Jahren für zahlreiche Bands wie Vincent Weiss und Alphaville das Bühnenlicht und -design.

Kleinkühnau/MZ. - Tino Weinhardt sitzt in seinem Studio in Kleinkühnau. Die Lüfter seines Computers surren leise vor sich hin, es ist warm in dem kleinen Raum. Auf den Bildschirmen flimmern Abläufe von Konzerten, Lichteinstellungen, Effekte.