Der Dessauer Tino Weinhardt arbeitet seit drei Jahrzehnten mit Musikern wie Vincent Weiss oder Alphaville zusammen. Wie es dazu kam. Worauf es kommt.

Von Tizian Hempel 22.11.2025, 12:00
Lichtdesigner Tino Weinhardt aus Dessau macht seit vielen Jahren für zahlreiche Bands wie Vincent Weiss und Alphaville das Bühnenlicht und -design.
Lichtdesigner Tino Weinhardt aus Dessau macht seit vielen Jahren für zahlreiche Bands wie Vincent Weiss und Alphaville das Bühnenlicht und -design. Foto: Ruttke

Kleinkühnau/MZ. - Tino Weinhardt sitzt in seinem Studio in Kleinkühnau. Die Lüfter seines Computers surren leise vor sich hin, es ist warm in dem kleinen Raum. Auf den Bildschirmen flimmern Abläufe von Konzerten, Lichteinstellungen, Effekte.