Nach Insolvenz und Kündigungen können Bewohner des Seniorenparks am Apollensberg in Wittenberg offenbar aufatmen: Ab Februar 2026 übernimmt der Malteser Hilfsdienst den Betrieb. Die katholische Organisation will mit Servicewohnen Sicherheit, Nähe und Lebensfreude bieten.

Wittenberg/MZ/CNI. - Die Nachricht von der Kündigung der Mieter im Seniorenpark am Apollensberg in Wittenberg Anfang November ist für Bewohner und Angehörige ein Schock gewesen. Vorausgegangen war der Verkauf der Immobilie durch die Eigentümer und die Insolvenz der Betreibergesellschaft des Seniorenparks.