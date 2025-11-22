Die Bahn baut in der Landeshauptstadt - und in Köthen halten zwei Tage keine Fernzüge. Was Bahnfahrer wissen müssen.

Arbeiten am Verkehrsknoten in Magdeburg - Köthen wird zwei Tage vom Fernverkehr abgehängt

Köthen/Magdeburg/MZ. - Am 11. und 12. Dezember, einem Donnerstag und einem Freitag, halten keine Fernzüge am Bahnhof in Köthen. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, seien vom 11. Dezember, 11 Uhr, bis zum 12. Dezember um 4 Uhr Bauarbeiten geplant am „Verkehrsknoten Magdeburg“.

Wegen dieser Bauarbeiten würden die Züge zwischen Hannover, Halle (Saale) und Leipzig umgeleitet, wodurch sich die Fahrzeiten um bis zu 40 Minuten verlängern würden. In Köthen fielen in diesem Zeitraum „sämtliche Fernverkehrshalte“ weg. Dies betreffe folgende Bahnverbindungen:

Die Züge der IC-Linie Stuttgart, Mannheim, Köln, Dortmund, Hannover, Magdeburg, Leipzig und Dresden werden zwischen Hannover und Leipzig umgeleitet. Dabei entfallen laut Bahn Halte in Braunschweig Hbf, Magdeburg Hbf, Köthen (Anhalt), Halle (Saale) Hbf und am Flughafen Leipzig/Halle. Im Gegenzug halten die Züge zusätzlich in Magdeburg-Neustadt, in Dessau Hbf und in Bitterfeld.

Längere Fahrzeiten

Die Fahrzeiten zwischen Hannover und Leipzig verlängern sich durch die umgestellten Halte um 15 bis 20 Minuten, teilte die Bahn weiter mit. Dadurch würden sich auch die Ankunfts- und Abfahrtszeiten verändern. Die Züge der IC-Linie 56 von Norddeich Mole über Emden, Bremen, Hannover, Magdeburg und Leipzig würden zwischen Hannover und Halle (Saale) umgeleitet. Dadurch entfielen die Halte in Braunschweig Hbf, Helmstedt, Magdeburg Hbf und in Köthen (Anhalt).

Im Gegenzug sollen die Züge zusätzlich in Magdeburg-Neustadt, in Dessau sowie am Flughafen Leipzig/Halle halten. Die Fahrzeiten zwischen Hannover und Leipzig verlängern sich durch die Umstellung um 30 bis 40 Minuten, wobei sich auch die Ankunfts- und Abfahrtszeiten verändern würden, so die Bahn.

Auch Nahverkehr betroffen

Im Nahverkehr komme es auf der Linie RE30 zwischen Magdeburg und Halle am 11. Dezember ab etwa 10 Uhr bis „Betriebsschluss“ zu Einschränkungen: Der RE30 verkehrt nur zwischen Halle (Saale) Hbf und Calbe (Saale) Ost. Zwischen Calbe (Saale) Ost und Magdeburg Hbf werde ein Ersatzverkehr eingerichtet. In Richtung Halle würden sich die Fahrzeiten um wenige Minuten ändern. In der Nacht zum 12. Dezember fallen einige Fahrten zwischen Halle und Magdeburg aus, es gebe Ersatzverkehr mit Bussen.