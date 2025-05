Der fünftägige Walpurgismarkt in Thale ist noch bis einschließlich Sonntag geöffnet. Was es bislang bei der größten Veranstaltung der Bodetal-Stadt zu erleben gab.

Bildergalerie: Hexen, Ritter, Musiker – was der Walpurgismarkt in Thale zu bieten hat

Ein Streit endet in einem Schwertkampf am Fuße der St.-Petri-Kirche im Thalenser Kurpark.

Thale/MZ/son. - Hugo fühlt sich schlecht behandelt von seinem Herrn, ein Streit endet in einem Schwertkampf am Fuße der St.-Petri-Kirche im Thalenser Kurpark. Hier hat sich das Nordische Marktvolk während des fünftägigen Walpurgismarktes 2025 niedergelassen. Große und vor allem auch kleine Besucher verfolgen gespannt die Vorführung; drei von diesen Bürgersleut’ fungieren als Richter in dem Duell.

Teufel und Hexe gehören einfach dazu. Foto: Elisabeth Schrader

Auch der Trödelmarkt im Kurpark ist gut besucht. Foto: Sonnemann

Viele Nachbarn haben Haus und Hof geschmückt - hier bei Uwes Sporthütte. Foto: Sonnemann

Zwei Mittelalter-Frauen schlendern über den Walpurgismarkt. Foto: Sonnemann

Wenige Gehminuten vom Mittelalter- und vom Trödelmarkt entfernt, ist die Karl-Marx-Straße bis einschließlich Rathausplatz zum Thalenser Walpurgismarkt geworden. Überall werden Leckereien, Souvenirs und Walpurgis-typisches angeboten, und viele Einheimische haben ihre Höfe und Häuser mit Hexen und Spinnweben geschmückt.

Das Acoustic-Duo Kraemer & Thust aus Quedlinburg macht Musik auf der Hauptbühne. Foto: Sonnemann

Blick auf viele Gäste, die vor der Hauptbühne sitzen und stehen - und oft auch mitsingen. Foto: Elisabeth Schrader

Gary O’Connor & Friends treten auf der Irischen Bühne auf. Foto: Sonnemann

Die Karl-Marx-Straße ist zum Thalenser Walpurgismarkt geworden. Foto: Elisabeth Schrader

Freitagnachmittag meint es die Sonne besonders gut, Besucher meiden größtenteils die schattenlosen Sitzreihen vor der Hauptbühne. Das macht dem Acoustic-Duo Kraemer & Thust nichts aus, gut gelaunt macht es Musik. Genauso wie Gary O’Connor & Friends auf der Irischen Bühne.

Kreaturen zeigen sich bei der Walpurgisnacht auf dem Hexentanzplatz. Foto: Matthias Bein/dpa

Aber auch dieses Duo ist zu sehen bei der Walpurgisnacht auf dem Hexentanzplatz. Foto: Matthias Bein/dpa

Die Feuerwerk- und Lasershow als Abschluss der Walpurgisnacht auf dem Hexentanzplatz. Foto: Marko Heiroth

Der Walpurgismarkt ist auch noch am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Mai, geöffnet. Es gibt Party-, Schlager- und Folkmusik, mit der Musik geht es an beiden Tagen um 11 Uhr los. Stargast am Sonntag um 17 Uhr ist Ramon Roselly.