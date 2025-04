Live-Musik, Kinder-Show, Trödelmark und noch mehr: Was der Walpurgismarkt in Thale zu bieten hat

Thale/MZ/son. - Die Walpurgisnacht auf dem Hexentanzplatz sei natürlich das Zugpferd. Aber auch der fünftägige Walpurgismarkt, der von Mittwoch bis Sonntag, 30. April bis 4. Mai, in Innenstadt (Rathausplatz und Karl-Marx-Straße) und Kurpark von Thale stattfindet, habe vieles und für jedes Alter etwas zu bieten. „Wir sind, mit dem Programm ringsum, die Walpurgis-Hochburg“, sagt Sebastian Suhr, stellvertretender BTG-Geschäftsführer.

Auf den beiden Bühnen treten mehr als 100 Künstler auf, berichtet er weiter. Auf der Hauptbühne auf dem Rathausplatz sind unter anderem die Bands Tänzchentee (Freitag) und Atemlos (Samstag) zu erleben. Am Donnerstag ist Countrymusik etwa mit Linda Feller angesagt, und am Schlagernachmittag-Sonntag tritt um 17 Uhr der Stargast auf: Ramon Roselly.

Mittelaltermarkt im Kurpark von Thale

Für Kinder gibt es beispielsweise eine Luftballonshow (Donnerstag), und „Hexe Krepelkirsch und Räuber Fürchtenix“ kommen am Samstag. Auf der Irischen Bühne spielen verschiedene Formationen Pop, Folk und Oldies.

Spät abends vor der Hauptbühne am Rathaus.

Im Kurpark sind Händler und Highlights zu finden, beispielsweise ein Mittelalter- und ein Trödelmarkt an allen fünf Tagen. Walkacts – Figuren auf hohen Stelzen – sind hier und da anzutreffen.

Technomusik bei Aftershow-Party im Klubhaus Thale

Auch am 1. Mai und an dem Sonntag haben Geschäfte in der Innenstadt geöffnet. Zum Beispiel das Elka-Kaufhaus. Auf dem Hexenhof bei Uwes Sporthütte gibt es an allen fünf Tagen Kostüme und Hexenhüte zu kaufen. Walpurgis-typisches und noch mehr gibt es in der Bodetal-Touristinfo.

Wer nach der Walpurgisnacht auf dem Hexentanzplatz weiterfeiern möchte, kann ins Klubhaus (vor ihm ist eine Bus-Shuttle-Haltestelle) gehen. Dort gibt es am 30. April ab 21 Uhr eine kostenpflichtige Aftershow-Party mit Technomusik; überregional bekannte DJs sind dabei. Und in der Klubhaus-Bar steigt eine 80er/90er-Party bei freiem Eintritt.