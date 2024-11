Eine Brockenhexe aus dem Harz - für viele Touristen ist dieses Souvenir ein Muss. Die echten Harzer Brockenhexen werden in der Hexenmanufaktur Thale per Hand gefertigt.

Beliebtes Souvenir aus dem Harz: Was die Brockenhexen aus Thale so besonders macht

Die beliebten Hexen und Teufel – hier zwei größere Modelle – werden in der Hexenmanufaktur im Bahnhof von Thale in Handarbeit hergestellt.

Thale/MZ. - So wie sie schon früher an manch einem Rückspiegel im Trabi hingen, sehen sie auch noch heute aus: die echten handgefertigten Brockenhexen aus Thale. Ihre Gesichter stammen aus derselben Pressmaschine wie vor 70 Jahren, ihre Kopftücher werden auf dieselbe besondere Weise genäht. Selbst der Stoff ist teilweise noch Dederon-Kittelschürzenstoff. Die Tradition der Hexenproduktion reicht bis in die 1950er Jahre der DDR zurück.