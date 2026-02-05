Quedlinburg kann sich über überraschende Millionenzuwendungen für den Stiftsberg freuen. Mit dem Förderschub soll vor allem ein barrierefreier Zugang zum Stiftsberg geschaffen werden.

Zweckbestimmt für den Stiftsberg erhält die Stadt Quedlinburg weiteres Geld aus dem sogenannten Sondervermögen des Bundes.

Quedlinburg/MZ. - 10,8 Millionen Euro soll die Stadt Quedlinburg aus dem sogenannten Sondervermögen des Bundes für Infrastrukturprojekte erhalten, über deren Verwendung die Welterbestadt selbst bestimmt. Neben diesem Geld aus dem „Kommunalarm“ soll Quedlinburg aber noch weiteres Geld zur Verfügung gestellt bekommen – speziell für den Stiftsberg.