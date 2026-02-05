weather gefrierenderregen
  4. Überraschendes „Geschenk vom Land“: Barrierefreier Zugang rückt näher: Quedlinburg erhält Extra-Millionen für Stiftsberg

Quedlinburg kann sich über überraschende Millionenzuwendungen für den Stiftsberg freuen. Mit dem Förderschub soll vor allem ein barrierefreier Zugang zum Stiftsberg geschaffen werden.

Von Petra Korn 05.02.2026, 06:00
Zweckbestimmt für den Stiftsberg erhält die Stadt Quedlinburg weiteres Geld aus dem sogenannten Sondervermögen des Bundes. Foto: Korn

Quedlinburg/MZ. - 10,8 Millionen Euro soll die Stadt Quedlinburg aus dem sogenannten Sondervermögen des Bundes für Infrastrukturprojekte erhalten, über deren Verwendung die Welterbestadt selbst bestimmt. Neben diesem Geld aus dem „Kommunalarm“ soll Quedlinburg aber noch weiteres Geld zur Verfügung gestellt bekommen – speziell für den Stiftsberg.