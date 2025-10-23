weather regenschauer
  4. Historischer Garten in Ballenstedt wiederbelebt: Ballenstedt will mit historischen Rosensorten Kleinod am Schlosstheater schaffen

Bei der „Gartenlust“ im Schlosspark Ballenstedt wurden im Mai 2025 historische Rosen versteigert. Mit ihnen soll ein kleiner, brach liegender Garten am Schlosstheater wieder aufblühen.

Von Rita Kunze 23.10.2025, 11:00
Beet-, Strauch- und Kletterrosen - hier im Europa-Rosarium - sollen schon bald im wiederbelebten Garten am Ballenstedter Schlosstheater blühen. Foto: dpa

Ballenstedt/MZ. - Beim Rosenschneiden entstehen manchmal Ideen mit weitreichenden Folgen. So etwa an jenem Tag, als Christina Lüttich und Maya Behrens beieinander saßen. „Wir müssen da was tun, wir möchten gerne Rosenspender finden“, erinnert sich Pflanzenzüchterin Behrens, die in Quedlinburg den Mathildengarten betreibt, an den Gedanken, einen kleinen, brach liegenden Garten direkt am Schlosstheater in Ballenstedt wiederzubeleben. Am Mittwoch ist er offiziell eröffnet worden.