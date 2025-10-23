Es geht um viel Geld für Herrmannschacht. Wofür es gebraucht wird.

Sichern und sanieren im Herrmannschacht: Zeitz bemüht sich um Fördermittel für älteste Brikettfabrik

Zeitz/MZ. - Wie geht es weiter mit dem Technischen Museum Brikettfabrik Herrmannschacht? Nachdem die dringend nötigen Sanierungen und Renovierungen zugunsten anderer Projekte von der Prioritätenliste der Verwendung von Strukturwandelmitteln der Altstadtsanierung gestrichen worden war, sollte der Standort im Rahmen des Mitteldeutschen Bergbaumuseums entwickelt werden.