weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zeitz
    4. >

  4. Vorhaben in Zeitz: Sichern und sanieren im Herrmannschacht: Zeitz bemüht sich um Fördermittel für älteste Brikettfabrik

EIL
Großeinsatz in Neustadt: Es geht um versuchten Totschlag
Großeinsatz in Neustadt: Es geht um versuchten Totschlag

Vorhaben in Zeitz Sichern und sanieren im Herrmannschacht: Zeitz bemüht sich um Fördermittel für älteste Brikettfabrik

Es geht um viel Geld für Herrmannschacht. Wofür es gebraucht wird.

Von Angelika Andräs 23.10.2025, 14:11
Blick zum Herrmannschacht am Tag der Industriekultur
Blick zum Herrmannschacht am Tag der Industriekultur Foto: R. Weimer

Zeitz/MZ. - Wie geht es weiter mit dem Technischen Museum Brikettfabrik Herrmannschacht? Nachdem die dringend nötigen Sanierungen und Renovierungen zugunsten anderer Projekte von der Prioritätenliste der Verwendung von Strukturwandelmitteln der Altstadtsanierung gestrichen worden war, sollte der Standort im Rahmen des Mitteldeutschen Bergbaumuseums entwickelt werden.