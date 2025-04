Es gibt Schäden an Gebäuden im Zeitzer Technikmuseum. Die Sanierung kommt aber später, wenn auf Bundesmittel gewartet wird. Wie der aktuelle Stand in der ehemaligen Brikettfabrik ist.

Zeitz/MZ. - Besteht am Zeitzer Herrmannschacht Einsturzgefahr? So klang es zumindest, als Monique Saar, Vorstandsvorsitzende des Vereins Mitteldeutscher Umwelt- und Technikpark als Träger des Technikmuseums, im Sonderstadtrat sprach. Sie hatte in der Debatte um die Verwendung der mittlerweile viel zu knappen Strukturwandelfördermittel Rederecht erhalten und führte aus, wie dringend nötig eine baldige Sanierung sei. Doch die ist nun nicht in Sicht.