Vielleicht müssen in Zeitz einige Projekte beerdigt werden, für die es Geld aus Strukturwandelmitteln geben soll. Wie sich die Situation darstellt und was ein Sonderstadtrat erreichen soll.

Herrmannschacht, Rahnestraße, Schulen: Reichen die Millionen noch für alle Vorhaben in Zeitz?

Viele Besucher erkunden gern den Herrmannschacht in Zeitz, das Museum der ältesten Brikettfabrik. Hier sollen eigentlich viele Fördermittel fließen.

Zeitz/MZ. - Was wird aus den großen Projekten von Schulsanierung über Herrmannschacht bis zur Turnhalle in der Vater-Jahn-Straße in Zeitz? Projekte, mit denen den Zeitzern doch der Strukturwandel versüßt werden soll. Die Spatzen pfeifen es seit Wochen schon von den Dächern, dass es massive Probleme geben soll.