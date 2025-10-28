Mit der Einrichtung des kommunalen Medizinischen Versorgungszentrums in der ehemaligen Lungenklinik Ballenstedt stellt sich die Frage nach der Zukunft des Ärztehauses in der Bebelstraße. Der Bürgermeister spricht von einem Sanierungsstau in Millionenhöhe.

Ballenstedt richtet MVZ in ehemaliger Lungenklinik ein - was wird aus Ärztehaus im Stadtzentrum?

Das Ärztehaus in Ballenstedt ist in desolatem Zustand.

Ballenstedt/MZ. - Die Stadt Ballenstedt richtet im Gebäude der ehemaligen Lungenklinik das erste kommunale Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in Sachsen-Anhalt ein. Mehrere Facharztpraxen in verschiedenen Bereichen werden dort künftig ihren Sitz haben. Bleibt die Frage: Was wird dann aus dem Ärztehaus in der Bebelstraße?