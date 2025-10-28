Das neue Autohaus in Allrode bringt frischen Schwung in den Harz: E.M. Cars Heinsberg hat am Ortsausgang des Thalenser Ortsteils eine Zweigniederlassung eröffnet und verkauft bereits erste Fahrzeuge. Daneben soll bald ein Wohnmobilstellplatz entstehen. Was sonst noch gebraucht wird.

Tankstelle, Autohaus und in Zukunft auch ein Wohnmobilstellplatz: Auf dem Grundstück am Ortsausgang von Allrode kommt vieles zusammen.

Allrode/MZ. - Das Autohaus an der Tankstelle in Allrode hat seinen Betrieb ohne großes Aufsehen aufgenommen: Die ersten Wagen sind verkauft, freut sich Mersad Mukic. Der Fahrzeughändler aus Nordrhein-Westfalen hat eine Zweigniederlassung seiner E.M. Cars Heinsberg GmbH in dem Thalenser Ortsteil eröffnet. Dort plant er aber noch viel mehr.