Handel in Thale Neues Autohaus in Allrode eröffnet: E.M. Cars bringt frischen Wind in den Harz
Das neue Autohaus in Allrode bringt frischen Schwung in den Harz: E.M. Cars Heinsberg hat am Ortsausgang des Thalenser Ortsteils eine Zweigniederlassung eröffnet und verkauft bereits erste Fahrzeuge. Daneben soll bald ein Wohnmobilstellplatz entstehen. Was sonst noch gebraucht wird.
Aktualisiert: 28.10.2025, 09:15
Allrode/MZ. - Das Autohaus an der Tankstelle in Allrode hat seinen Betrieb ohne großes Aufsehen aufgenommen: Die ersten Wagen sind verkauft, freut sich Mersad Mukic. Der Fahrzeughändler aus Nordrhein-Westfalen hat eine Zweigniederlassung seiner E.M. Cars Heinsberg GmbH in dem Thalenser Ortsteil eröffnet. Dort plant er aber noch viel mehr.