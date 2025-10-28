Ein Trio übernimmt die Verantwortung in Kemberg beim Fußballlandesligisten.

Nach 0:6 in Leuna - Rot-Weiß Kemberg trennt sich von Kretschmann

David Kretschmann ist nicht mehr Cheftrainer in Kemberg.

Kemberg/MZ. - Fußball-Landesligist Kemberg hat nach dem 0:6 in Leuna – der höchsten Punktspiel-Niederlage seit 2013 (0:7 gegen Stedten) – noch am Sonntag reagiert. So wird der bisherige Cheftrainer David Kretschmann „mit sofortiger Wirkung von seiner Position entbunden“. Dies sei das Ergebnis einer „intensiven Analyse der aktuellen Situation“ innerhalb des Vorstandes gewesen. „Nach offenen und ehrlichen Gesprächen wurde entschieden, eine Veränderung im Trainerteam vorzunehmen“, so der Landesligist in den sozialen Medien.