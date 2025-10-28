Berufung vor Landgericht Dessau Festival in Ferropolis: Exhibitionist muss hohe Strafe zahlen
Ein 25-jähriger aus Thüringen zog bei einem Festival in Gräfenhainichen gleich mehrfach vor zwei Frauen blank. Dafür ist er jetzt rechtskräftig verurteilt worden.
28.10.2025, 10:34
Gräfenhainichen/Dessau/MZ - Ein Mann aus dem thüringischen Greiz hat am Mittwochnachmittag vor der 4. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau auf seine Berufung verzichtet. Damit ist eine erstinstanzlich verhängte Geldstrafe rechtskräftig.