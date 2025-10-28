Wo in diesem Jahr das zentrale Silvesterfeuerwerk in Bernburg stattfindet und wie man es unterstützen kann.

In diesem Jahr soll das zentrale Feuerwehr an Silvester in Bernburg nicht über dem Schloss, sondern am Karlsplatz stattfinden.

Bernburg/MZ/Kt. - Viele hunderte Bernburger haben zum Jahreswechsel 2022/2023 sowie 2023/2024 das große Silvesterfeuerwerk über dem Schloss Bernburg miterlebt. Nachdem das zentrale Feuerwerk wegen des Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg ausfallen musste, unternimmt die Stadt in diesem Jahr einen neuen Anlauf und hat nun einen Spendenaufruf gestartet.