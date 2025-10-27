Vor dieser Baustelle fürchten sich Autofahrer in Halle: die Neugestaltung des Riebeckplatzes. Zwar steht jetzt eine wichtige Entscheidung an. Warum es aber noch keinen Termin für den Baustart gibt.

Umbau Riebeckplatz in Halle: Wie die Stadt den Superstau verhindern will

Blick auf den Riebeckplatz in Halle, der 2027 ein anderer sein soll: Die Hochstraßenbrücken werden abgerissen.

Halle (Saale)/MZ. - Die Skeptiker haben es natürlich gewusst. Die Brückenbaustelle am Rennbahnkreuz - Halles Dauerstau - wird sich bis 2027 wohl nicht entspannen. Und die Pessimisten heben den Finger. Das sei doch erst der Vorgeschmack auf das viel größere Verkehrschaos. Das beginne mit dem Umbau des Riebeckplatzes für das Zukunftszentrum. Und dafür kristallisiert sich jetzt der Zeitplan heraus.