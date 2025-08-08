Bauarbeiten bei Mägdesprung B185-Sperrung im Harz verlängert – was das für Autofahrer und Hotels bedeutet

Autofahrer im Harz müssen weiter Geduld haben: Die Sperrung der B185 bei Mägdesprung dauert länger als geplant. Die Umleitung bleibt eine Belastung – nicht nur für Pendler, sondern auch für Taxiunternehmen und Hotels.