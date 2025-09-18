Im Thalenser Stadtteil „Auf den Höhen“ setzen sich engagierte Bürger aktiv für mehr Lebensqualität ein. Wie sie Teilhabe sichtbarer machen und konkrete Probleme im Wohnumfeld erfassen.

„Auf den Höhen“ in Thale: Arbeitsgruppen dokumentieren Probleme und werten Sozialzentrum weiter auf

Unebene Gullys, abgesackte Gehwege: Wo es Probleme mit der Barrierefreiheit im Wohngebiet „Auf den Höhen“ in Thale gibt, darüber informiert eine Arbeitsgruppe der Quartiersentwicklung.

Thale/MZ/son. - Engagierte haben neue Handzettel, die sich mit Senioren, Beratung und Teilhabe befassen, entworfen und im Wohngebiet „Auf den Höhen“ verteilt. Sie kümmerten sich um eine Beschilderung im Sozialzentrum Bode (SZB), und sie dokumentierten Probleme mit der Barrierefreiheit im öffentlichen Raum. Die Arbeitsgruppen, die sich um die Entwicklung des Thalenser Quartiers bemühen, sind fleißig.