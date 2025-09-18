Immer häufiger müssen im Burgenlandkreis Haltern Vierbeiner entzogen werden, weil sie sich nicht ordentlich um sie kümmern.

Diese 16 Katzen wurden von Veterinäramtsmitarbeitern des Burgenlandkreises aus einer verwahrlosten Wohnung herausgeholt.

Weissenfels/MZ. - Ein Hinweis einer Kindertagesstätte an das Jugendamt des Burgenlandkreises macht die Mitarbeiter hellhörig: Ein Kind rieche ständig nach Urin und Kot. Nachdem die Wohnung, in der es gewohnt habe, bei Besuchen zweimal nicht geöffnet worden sei, musste ein anderer Weg gefunden werden.