weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Wandern im Harz: Ärger beim Harzklub-Zweigverein Neudorf: Infotafel an beliebtem Ausflugsziel beschädigt, Mineral geklaut

LIVE:
Regionalliga-Topspiel im Stream: HFC vs. Lok Leipzig ab 19 Uhr - exklusiv im Digital-Abo
Regionalliga-Topspiel im Stream: HFC vs. Lok Leipzig ab 19 Uhr - exklusiv im Digital-Abo

Wandern im Harz Ärger beim Harzklub-Zweigverein Neudorf: Infotafel an beliebtem Ausflugsziel beschädigt, Mineral geklaut

Der Harzklub-Zweigverein Neudorf muss seine Herbstwanderung absagen. Doch schon im Vorfeld ärgerten sich die Organisatoren mächtig - Grund war ein dreister Diebstahl.

Von Susanne Thon Aktualisiert: 24.10.2025, 17:35
Der Harzklub-Zweigverein Neudorf sagt seine geplante Herbstwanderung am Sonntag, .
Der Harzklub-Zweigverein Neudorf sagt seine geplante Herbstwanderung am Sonntag, . Symbolfoto: imago images/blickwinkel

Neudorf/MZ. - „Eigentlich“, sagt Enrico Buchmann vom Harzklub-Zweigverein Neudorf, „geht das bei uns.“ Von größeren Sachbeschädigungen, zu denen es anderswo regelmäßig kommt, blieb die Wanderinfrastruktur um den kleinen Harzort bisher weitestgehend verschont. „Zum Glück haben wir das sehr, sehr selten.“ Doch ausgerechnet im Vorfeld der geplanten Herbstwanderung ist es passiert.