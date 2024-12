Harzgerode/MZ. - Es gibt nur wenige Konstanten im Leben. Die Silvesterwanderung des Harzklub-Zweigvereins Neudorf ist eine. Zum 30. Mal findet sie am 31. Dezember statt. Und zum 29. Mal läuft Mario Fulz vornweg. Er ist der Vorsitzende des Zweigvereins und Förster im Neudorfer Revier. Und nur ein einziges Mal in all den Jahren erlaubte er sich, den Jahreswechsel woanders zu verbringen. Statt in Neudorf war Fulz 2008 in New York. „Das wurde mir dann auch ewig vorgehalten“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Aber gut, dann macht er die 30 eben erst im kommenden Jahr voll. Das wären sie längst. Coronabedingt musste die Silvesterwanderung allerdings ausgesetzt werden, und in einem anderen Jahr waren die Gefahren durch Eis zu groß.

