Schuhe geschnürt, Brotdose gepackt: Auch im Herbst lässt sich bei Wanderungen die Natur in Sachsen-Anhalt bestens genießen. Ob im Harz oder bei Magdeburg - schöne Routen gibt es fast überall zu entdecken.

Den Herbst genießen: Diese Wandertouren in Sachsen-Anhalt sind einen Ausflug wert

Für Wanderer gibt es in Sachsen-Anhalt ganz unterschiedliche Strecken zu entdecken.

Halle (Saale)/Magdeburg. - Ob kurze Route oder lange Strecke, ob mit Herausforderung bergauf oder eher auf flacher Ebene: Sachsen-Anhalt bietet für Wanderfreudige zahlreiche Möglichkeiten, die Natur zu genießen. Und zwar nicht nur im Harz - auch in anderen Regionen lassen sich interessante Routen entdecken.

Hier gibt es einen Überblick über schöne Wandertouren in Sachsen-Anhalt:

Herbstwanderung auf dem Forstrundwanderweg bei Elbingerode im Harz

Gerade im Herbst ist der Forstrundwanderweg bei Elbingerode zu empfehlen, denn die Route führt vom Diakonissen-Mutterhaus „Neuvandsburg“ durch die nordwestlich von Elbingerode gelegenen Wälder, die nun in herbstlichen Farben erstrahlen.

Die Strecke ist etwa neun Kilometer lang und bietet technisch keine großen Herausforderungen. Hingegen steht hier das Lernen im Vordergrund: Entlang des Forstrundwanderwegs werden auf 16 Schautafeln Informationen zu forst- und jagdgeschichtlichen Themen sowie zur früheren Nutzung der Wasserkraft in Texten und Bildern dargestellt.

Wandernester in der Altmark

Zwischen Arendsee und Gardelegen, zwischen Klötze und Klietz liegen die sogenannten "Wandernester" der Altmark. Artenreiche Wälder und Moore, weite Felder und grüne Flussauen warten dort darauf, auf fast 700 Kilometern Wanderwegen erkundet zu werden.

Wie der Altmärkische Regionalmarketing- und Tourismusverband auf seiner Website schreibt, finden sich in den Wandernestern geprüfte und ausgeschilderte Wanderwege auf naturbelassenen Pfaden und teil-befestigten Wegen.

In allen Orten gibt es laut dem Tourismusverband Wanderstützpunkte, an denen Informationen zum Wanderwegenetz der Altmark und auch Kartenmaterial erhältlich sind. Die Rundwege bieten zwischen drei und 20 Kilometern verschieden lange Strecken in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.

Landschaft bei Aulosen an der Elbe ganz im Norden der Altmark. Foto: Imago/imagebroker

So gibt es beispielsweise einen Rundweg am Kamernschen See entlang und in die Kamernschen Berge in der Nähe von Sandau an der Elbe. Auf dem höchstem Punkt dieser Berge soll einst Frau Harke, die Schutzgöttin des Elbe-Havel-Winkels, gewohnt haben. Hier geht es durch Kiefernwälder hindurch und an einem Altarm der Elbe entlang.

Wanderrouten rund um Magdeburg

"Das weiße Gold der Börde" - die Zuckerrübe - wächst laut dem Magdeburger Tourismusverband Elbe-Börde-Heide seit 180 Jahren in der Region westlich der Landeshauptstadt. Auf den Spuren der süßen Rübe können Wanderer auf der Route "Süße Tour" rund um Magdeburg wandeln.

Auf einer Strecke von rund 400 Kilometer warten Museen, heimische Firmen und die regionaltypische Küche darauf entdeckt zu werden.

Auch eine "Salzige Tour" führt um Magdeburg, bei der dem Ursprung der Salzgewinnung nachgeforscht und eines der größten Kalibergwerke der Welt besichtigt werden kann.

Abraumhalde von "K und S", einem der größten Kalibergwerke weltweit, in Zielitz. Foto: dpa

Pilgern entlang des Jakobswegs in Sachsen-Anhalt

Von Jerichow nahe der Landesgrenze zu Brandenburg bis nach Eckartsberga an der thüringischen Grenze: Der Jakobsweg führt über 370 Kilometer auch mitten durch Sachsen-Anhalt. Wer also schon immer mal ein Stück dieses wohl berühmtesten aller europäischen Wanderwege entlanglaufen wollte, kann direkt vor der Haustür anfangen.

Die St.-Jakobus-Gesellschaft Sachsen-Anhalt schlägt auf ihrer Website mehrere Tagestouren vor, zum Beispiel für jeweils 20 Kilometer von Jerichow über Tangermünde nach Stendal oder am nördlichen Rand des Harz' von Halberstadt nach Quedlinburg.

Wandern abseits vom Brocken im Südharz

Wanderungen zum Brocken und über den Fernwanderweg des Harzer-Hexen-Stiegs zählen wohl zu den bekanntesten und beliebtesten in ganz Sachsen-Anhalt. Aber in der Region gibt es auch noch viele weitere Wanderrouten.

Zum Beispiel führt der Karstwanderweg im Südharz mit einer Gesamtstrecke von 265 Kilometern von Pölsfeld in Sachsen-Anhalt bis Bad Grund in Niedersachsen.

Rund um Pölsfeld oder auch um Questenberg schlägt der Harzer Tourismusverband verschiedene Rundwege vor, wo Dolinen, Erdfälle oder auch der ehemalige Kupferbergbau in der Gipskarstlandschaft erkundet werden können.

Ein Panoramablick auf dem Karstwanderweg in Pölsfeld bei Obersdorf mit dem Stempel der Harzer Wanderadel. Foto: Imago/imagebroker

Wanderwege entlang der Elbe um Dessau und Wittenberg

Rund um Dessau-Roßlau und Lutherstadt Wittenberg laden der Naturpark Fläming, das Biosphärenreservat Mittelelbe und die Heidelandschaft nördlich von Bad Düben zu ausgedehnten Spaziergängen und Wanderungen ein.

Gleich drei Unesco-Welterbestätten können hier als Ziel der Wanderrouten ausgewählt werden: die Lutherstätten in Wittenberg, das Bauhaus in Dessau und das Gartenreich Dessau-Wörlitz.

Im Biosphärenreservat Mittelelbe gibt es rund 20 sogenannte Auenpfade, die in der Nähe des Flusses entlangführen.

Einer davon ist der Auenpfad Marina Camp Wittenberg. Wie der Tourismusverband Welterbe-Region Anhalt-Dessau-Wittenberg auf seiner Website schreibt, gibt der ungefähr zehn Kilometer lange Rundweg Einblicke in Geschichte und Gegenwart der Flusslandschaft rund um Wittenberg.

Der insgesamt 530 Kilometer lange Lutherweg ist ein Gemeinschaftsprojekt von Kirchen, Tourismusverbänden, Kommunen und weiteren Trägern. Foto: dpa

Auf dem Lutherweg in Sachsen-Anhalt wandern

Auf die Spuren von Martin Luther führt dieser Wander- und Pilgerweg, der die Lutherstädte Eisleben und Wittenberg miteinander verbindet.

Neben Luthers Geburtshaus in Eisleben und der Wittenberger Schlosskirche als Ort seines Thesenanschlags können auf dem Lutherweg "reizvolle Landschaften, Weinregionen und diverse Naturparke" erkundet werden, wie Carolin Titscher-Rehhahn von der Lutherweg-Gesellschaft Sachsen-Anhalt auf deren Homepage sagt.

Eine nördliche Route führt über Bernburg, Köthen, Zerbst und an der Elbe entlang über Dessau-Roßlau und Coswig. Im Süden verläuft der Weg über Halle und Bitterfeld-Wolfen durch die Dübener Heide. Auf der Website des Lutherwegs Sachsen-Anhalt gibt es eine Überblickskarte zu den einzelnen Stationen des Weges.

Der Dom zu Naumburg liegt an der Straße der Romanik. Foto: dpa

Tagestouren entlang der Straße der Romanik in Jerichow oder Naumburg

Burgen, Schlösser, Klöster, Dome und Schatzkammern: Die Straße der Romanik verbindet bedeutende Bauwerke aus dieser mittelalterlichen Epoche in ganz Sachsen-Anhalt miteinander und lässt tief in die Geschichte eintauchen.

So können beispielsweise die Saaleburgen bei Bad Kösen, die Burg Falkenstein im Harz oder die Klöster Ilsenburg und Drübeck auf dem Harzer Klosterwanderweg besichtigt werden.

Auch zwischen Freyburg und Naumburg gibt es eine 13 Kilometer lange „Tour der Romanik ", die zur Stadtkirche St. Marien in Freyburg und dem Schloss Neuenburg, vorbei an Weinbergen und dem Haus des Künstlers Max Klinger bis hin zum St. Peter und Paul Dom in Naumburg führt.

Auf der Website der Straße der Romanik werden verschiedene Wandertouren in der Magdeburger Börde, in der Altmark, im Harz, oder im Saale-Unstrut-Tal vorgeschlagen.