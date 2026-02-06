Die Tage der Schule in Straßberg sind gezählt. In diesem Jahr rollen die Abrissbagger an. Was danach mit dem alten Schulgelände passiert.

Alte Schule in Straßberg verschwindet: So steht es um die Abrisspläne

Wird noch in diesem Jahr von der Bildfläche verschwinden: die einstige Polytechnische Oberschule „Ernst Scheller“.

Strassberg/MZ. - Jetzt aber! Noch in diesem Jahr soll die alte Schule in Straßberg von der Bildfläche verschwinden. „Das Geld haben wir“, gerade werde das Leistungsverzeichnis erstellt, die Abrissarbeiten sollten Ende März, vielleicht auch Anfang April ausgeschrieben werden“, umreißt Harzgerodes Bürgermeister Marcus Weise (CDU) das weitere Vorgehen. Heißt: Der Abriss könnte im Sommer über die Bühne gehen. Und das sollte nicht all zu lang dauert. Viel länger war der Weg bis dahin. Zweimal schon stand Geld für den Abriss zur Verfügung – Geld aus der Städtebauförderung. Es floss letztlich in andere Städtebauvorhaben in Straßberg, die teurer wurden als geplant. Die Stadt suchte nach einer neuen Fördermöglichkeit – und wurde Ende 2024 fündig.