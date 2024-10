Lost Place im Harz Stadt hält an Abrissplänen für alte Schule in Straßberg fest

Stadt hält an Abrissplänen für alte Schule in Straßberg fest

Straßberg/MZ. - Seit über fünf Jahren ist er, wenn man so will, ein Dauerthema im Harzgeröder Stadtrat und hat es jetzt wieder mal auf die Tagesordnung geschafft: der Abriss der Schule in Straßberg, der eigentlich für dieses Jahr vorgesehen war. „Irgendwann wird’s auch klappen“, sagt Harzgerodes Bürgermeister Marcus Weise (CDU). Neue Hoffnung gibt nun ein Förderprogramm, für das sich die Stadt bewerben will. Dafür brauchte die Verwaltung das Go vom Stadtrat.