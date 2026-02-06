Der SPD-Landes- und Kreispolitiker sowie ehemalige Landrat des Altkreises Weißenfels ist am Freitag unter großer Anteilnahme beerdigt worden.

Rund 500 Menschen betrauern den Tod von Rüdiger Erben auf dem Weißenfelser Friedhof

Rund 500 Menschen wohnten der Beerdigung von Rüdiger Erben am Freitagnachmittag auf dem Weißenfelser Friedhof bei.

Weißenfels/MZ. - Weißenfels, der Burgenlandkreis und Sachsen-Anhalt haben Freitagnachmittag Abschied von SPD-Politiker Rüdiger Erben genommen. Während in der Trauerhalle auf dem Weißenfelser Friedhof seine Familie den Verlust eines geliebten Ehemannes, Vaters, Großvaters und Sohnes beweinte, trauerten davor Hunderte Menschen um einen Freund, guten Bekannten und wichtigen politischen Wegbegleiter.