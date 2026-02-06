Glatte Straßen und Gehwege führen derzeit vermehrt zu Unfällen und Stürzen in der Region. Wozu Experten deshalb raten.

Akute Sturzgefahr: Wer von Eis und Glätte besonders betroffen ist

Im unteren Teil der Borauer Leninstraße hat sich ein dicker und gefährlicher Eispanzer gebildet.

Hohenmölsen/Weißenfels/MZ. - Über Tage ist im unteren Teil der Leninstraße im Weißenfelser Ortsteil Borau kein Schnee geschoben worden. „Unser Dorf ist ab der Gaststätte vollkommen zugeschneit“, haben Anwohner dem Weißenfelser Oberbürgermeister Martin Papke (CDU) schon Anfang Januar bei einem Bürgerdialog ihr Leid geklagt.