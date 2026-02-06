Weiter Glättegefahr im Burgenlandkreis Akute Sturzgefahr: Wer von Eis und Glätte besonders betroffen ist
Glatte Straßen und Gehwege führen derzeit vermehrt zu Unfällen und Stürzen in der Region. Wozu Experten deshalb raten.
Aktualisiert: 06.02.2026, 16:55
Hohenmölsen/Weißenfels/MZ. - Über Tage ist im unteren Teil der Leninstraße im Weißenfelser Ortsteil Borau kein Schnee geschoben worden. „Unser Dorf ist ab der Gaststätte vollkommen zugeschneit“, haben Anwohner dem Weißenfelser Oberbürgermeister Martin Papke (CDU) schon Anfang Januar bei einem Bürgerdialog ihr Leid geklagt.