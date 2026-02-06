weather nebel
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Weiter Glättegefahr im Burgenlandkreis: Akute Sturzgefahr: Wer von Eis und Glätte besonders betroffen ist

Weiter Glättegefahr im Burgenlandkreis Akute Sturzgefahr: Wer von Eis und Glätte besonders betroffen ist

Glatte Straßen und Gehwege führen derzeit vermehrt zu Unfällen und Stürzen in der Region. Wozu Experten deshalb raten.

Von Alexander Kempf und Katharina-Luise Kittler Aktualisiert: 06.02.2026, 16:55
Im unteren Teil der Borauer Leninstraße hat sich ein dicker und gefährlicher Eispanzer gebildet.
Im unteren Teil der Borauer Leninstraße hat sich ein dicker und gefährlicher Eispanzer gebildet. Foto: Alexander Kempf

Hohenmölsen/Weißenfels/MZ. - Über Tage ist im unteren Teil der Leninstraße im Weißenfelser Ortsteil Borau kein Schnee geschoben worden. „Unser Dorf ist ab der Gaststätte vollkommen zugeschneit“, haben Anwohner dem Weißenfelser Oberbürgermeister Martin Papke (CDU) schon Anfang Januar bei einem Bürgerdialog ihr Leid geklagt.