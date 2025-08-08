Zahnärzte werden im Harz dringend gebraucht. In Quedlinburgs Alter Post entsteht jetzt eine neue Praxis mit Zukunft. Die „Zahnmeisterei“ eröffnet in Kürze. Termine sind bereits buchbar.

Quedlinburgs Alte Post wird „Zahnmeisterei“: Neue Praxis vor Start - was Patienten jetzt wissen müssen

Das imposante, unter Denkmalschutz stehende Gebäude der ehemaligen Post in der Bahnhofstraße in Quedlinburg.

Quedlinburg/MZ. - Vor mehr als acht Jahren ist das imposante Postgebäude in Quedlinburg, das damals bis auf den Postbank-Bereich seit langem ungenutzt war, schon einmal eine Großbaustelle gewesen. Jetzt ist in dem denkmalgeschützten Haus in der Bahnhofstraße wieder umfangreich umgebaut worden, ziehen neue Mieter ein.