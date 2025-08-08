Gebäudeensemble im Harz Umbau abgeschlossen – doch wer zieht in die Räume der Alten Post in Quedlinburg?
Mit Umbauarbeiten in einem Anbau am ehemaligen Postgebäude in Quedlinburg sind neue Praxisräume entstanden. Wer hier einzieht.
Aktualisiert: 08.08.2025, 10:05
Quedlinburg/MZ. - Noch wird eingerichtet und eingeräumt. In wenigen Tagen aber wird es nicht nur im Hauptgebäude der ehemaligen Post in Quedlinburg, sondern auch in dem Anbau, der zu DDR-Zeiten errichtet und der in den vergangenen Monaten umgebaut wurde, eine neue Nutzung geben.