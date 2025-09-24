Besonderer Prozess in Thale Ackerfrevel von Ditfurter Bauern kommt vor Gericht
Bei einem besonderen Gerichtsprozess in Thale wird ein Ackerfrevel von Ditfurter Bauern öffentlich verhandelt. Was es damit auf sich hat, und was Zuschauer erwartet.
Thale/MZ/pek. - Noch ein letztes Mal in diesem Jahr lädt die Nordharzer Altertumsgesellschaft zu einer öffentlichen Veranstaltung in das Kloster Wendhusen in Thale ein. Besucher erwartet ein spannender Einblick in die Geschichte – bei einem Gerichtsprozess, in den sie auch einbezogen werden.