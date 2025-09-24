Bei einem besonderen Gerichtsprozess in Thale wird ein Ackerfrevel von Ditfurter Bauern öffentlich verhandelt. Was es damit auf sich hat, und was Zuschauer erwartet.

Verhandeln öffentlich im Kloster Wendhusen in Thale: der Richter und sein Schultheiss, im Vordergrund das für den Schwur nötige Reliquienkästchen.

Thale/MZ/pek. - Noch ein letztes Mal in diesem Jahr lädt die Nordharzer Altertumsgesellschaft zu einer öffentlichen Veranstaltung in das Kloster Wendhusen in Thale ein. Besucher erwartet ein spannender Einblick in die Geschichte – bei einem Gerichtsprozess, in den sie auch einbezogen werden.