Tino Jaenisch holt sich in der zwölften Runde die 50 Euro. An der Spitze der Gesamtwertung gibt es erneut einen Wechsel.

Naumburg. - Tino Jaenisch aus Freyburg hat die zwölfte Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Tageblatt/ MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH Naumburg gewonnen. Der 42-Jährige, der als Altenpfleger in seiner Heimatstadt arbeitet und noch für die Oldies des FC RSK kickt, kam als Einziger auf 16 Punkte. Zweiter der Wochenwertung wurde David Naujoks aus Löbitz (14). In der Gesamteinzelwertung gab es erneut einen Wechsel an der Spitze. Der Sieger erhält am Ende der Saison eine BLK-Guthabenkarte im Wert von 500 Euro, spendiert von der Firma ESM.

Resultate/Tino Jaenischs Tipps:

Rot-Weiß Weißenfels - SC Naumburg 1:0/2:1

BW Bad Kösen - Wacker Wengelsdorf 0:1/1:2

SSC Weißenfels II - ESV Herrengosserstedt 8:1/3:1

Baumersroda II/Burgscheidungen - Löbitz 1:10/1:3

FC RSK Freyburg II - Balgstädt/Laucha II 2:1/3:2

FSV Klosterhäseler - Lossa/Rastenberg 1:4/2:1

SC Naumburg II - Einheit Halle 4:2/2:1

Eintracht Profen - FC ZWK Nebra 2:1/2:1

Bad Bibra/Saubach - SV Kretzschau 0:2/1:3

VfB Großgörschen - Baumersrodaer SV 2:0/3:1

Stand der Gesamtwertung:

1. Patrick Hausmann (Bad Kösen) 104

1. Reiner Töpfer (Naumburg) 104

3. Robert Jesswein (Freyburg) 103

3. David Naujoks (Löbitz) 103

5. Claudia Schröder (Bad Bibra) 102

5. Karsten Haberzettl (Freyburg) 102

7. Robert Jecke (Lossa) 101

7. Margitta Ronneberger (Pohlitz) 101

9. Hannes Schunke (Wengelsdorf) 99

9. Frank Ritter (Naumburg) 99

9. Patrick Krumbholz (Hassenhausen) 99

9. Markus Konieczny (Memleben) 99

Bestes Team der Gesamtwertung bleiben die „WesleyCrushers“ (Karsten und Christian Haberzettl aus Freyburg) mit nun 97,5 Zählern. Für den Sieg in der Teamgesamtwertung gibt es am Saisonende einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder. (tok)