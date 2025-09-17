Eine Facebook-Gruppe von Suzuki-Vitara-Fans veranstaltet ihr deutschlandweites Treffen im Burgenlandkreis. Organisiert von Naumburgerin, wird das Event mit Benefizgedanken verbunden.

Wenn Autos verbinden: Suzuki-Vitara-Fans treffen sich im Burgenlandkreis – und zeigen Herz

Brigitte Hellfritzsch überreicht an Luisa Garthof, Koordinatorin der Wünschewagen-Initiative, eine Spende in Höhe von 500 Euro. Das Geld stammt aus einer Tombola.

Bad Kösen/Naumburg - Er ist schon seit einer Weile ihr treuer Begleiter. Seit sechs Jahren fährt er sie von A nach B, mehr als 40.000 Kilometer hat er auf dem Tacho. „Ich fahre einfach sehr gern Auto. Es ist einfach unverwüstlich und ein Liebhaberwagen. Ich nenne ihn ,mein Himmelblauer’“, sagt Brigitte Hellfritzsch. Gemeint ist ihr Suzuki Vitara.