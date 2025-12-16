Mit einem Sturz startet Tim Apolle aus Billroda im polnischen Gliwice in die Hallen-Weltmeisterschaft. Nächste Station ist am 3. Januar der Heim-Grand-Prix in Riesa.

Vor 15.000 Fans, drei Weltmeister im Feld: Billrodaer misst sich mit den Besten

Tim Apolle liegt nach der ersten Station der Super-Enduro-Hallen-WM auf dem zwölften Platz.

Gliwice/Billroda. - Volles Haus, beste Stimmung: Vor 15.000 Fans in der ausverkauften PreZero Arena in Gliwice (Polen) hat die Hallen-Weltmeisterschaft im Super-Enduro begonnen. Mit am Start: Tim Apolle aus Billroda. Doch in den Auftaktrennen lief noch nicht alles rund für den 29-Jährigen.