Handball-Regionalliga in Naumburg „Unforced-Errors“-Festival: Warum der HCB das Heimspiel gegen die Lutherstädter vergeigt hat
Burgenland-Männer offenbaren im Duell mit dem Aufsteiger große Schwächen im Angriff. Frauenteam des Clubs dreht Partie in Jena.
Aktualisiert: 18.01.2026, 17:13
Naumburg. - Im Tennis spricht man gern von einem „Unforced Error“, wenn eine Spielerin oder ein Spieler einen unerzwungenen oder vermeidbaren Fehler macht, zum Beispiel einen vermeintlich leichten Ball nicht zu einem Punkt verwertet, sondern ihn ins Aus oder ins Netz schlägt.