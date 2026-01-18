Burgenland-Männer offenbaren im Duell mit dem Aufsteiger große Schwächen im Angriff. Frauenteam des Clubs dreht Partie in Jena.

„Unforced-Errors“-Festival: Warum der HCB das Heimspiel gegen die Lutherstädter vergeigt hat

Kreisläufer Mirco Fritzsche (r.), hier mit Rückraumwerfer Vuk Cetnik im Training in Plotha, führte die HCB-Männer gegen Wittenberg-Piesteritz erstmals als Kapitän aufs Feld.

Naumburg. - Im Tennis spricht man gern von einem „Unforced Error“, wenn eine Spielerin oder ein Spieler einen unerzwungenen oder vermeidbaren Fehler macht, zum Beispiel einen vermeintlich leichten Ball nicht zu einem Punkt verwertet, sondern ihn ins Aus oder ins Netz schlägt.